С начала года жители Краснодарского края заключили более 9 тыс. соцконтрактов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Объем финансирования программы в этом году составил более 1,1 млрд рублей.

На Кубани в этом году уже заключили 9 тыс. 107 соглашений на общую сумму более 973 млн рублей. При этом 4 тыс. 158 контрактов заключили на поиск работы, 2 тыс. 146 — на индивидуальную предпринимательскую деятельность, 725 — на ведение личного подсобного хозяйства и 2 тыс. 78 — на другие цели. Органы социальной защиты планируют до конца года заключить около 10 тыс. соцконтрактов.

С 1 июля единовременные выплаты по соцконтракту на развитие своего дела и ведение ЛПХ увеличили на 100 тыс. рублей. Максимальный размер помощи начинающим ИП составляет 350 тыс. рублей, на развитие подсобного хозяйства — 200 тыс. рублей.

В прошлом году жители края заключили 10 тыс. 542 социальных контракта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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