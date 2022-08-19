Минтруд Краснодарского края запустил чат-бота по вопросам социального контракта

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Платформу создали в мессенджере Telegram.

С помощью бота-помощника в Telegram можно получить информацию о правилах оформления социального контракта. В министерстве труда и соцразвития отметили, что по контракту можно открыть собственное дело, завести подсобное хозяйство, получить новую специальность. Право на господдержку имеют малоимущие жители Кубани, чей доход в месяц не превышает прожиточный минимум.

С начала года уже заключили 8,5 тыс. соглашений. В этом году около 10 тыс. семей и одиноких жителей края смогут получить помощь. С 1 июля единовременные выплаты по соцконтракту на развитие своего дела и ведение личного подсобного хозяйства увеличили на 100 тыс. рублей. С помощью соцконтракта государство оплачивает обучение — до 30 тыс. рублей и предоставляет выплату на период его прохождения — не более 3 месяцев.

Подробную информацию о каждом направлении соцконтракта можно получить в чат-боте и на сайте краевого минтруда, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 10 тыс. многодетных семей получили компенсацию по ипотечному кредиту.