С начала года жители Краснодарского края заключили более 9,6 тыс. соцконтрактов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На реализацию программы в 2022 году выделили 1,1 млрд рублей. Ее уже выполнили на 97,4%. Всего планируют заключить более 9,9 тыс. социальных контрактов.

Сейчас жители края заключили 4 тыс. 402 контракта на поиск работы, 2 тыс. 251 на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Кроме того, 807 социальных контрактов заключили на ведение личного подсобного хозяйства и 2 тыс. 191 — на другие цели.

С 1 июля единовременные выплаты по контрактам увеличили. На развитие собственного дела или ведения подсобного хозяйства жители Кубани могут получить 200 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — 350 тыс. рублей.

Для оформления социального контракта необходимо обратиться в управление соцзащиты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Краснодарском крае программу по заключению соцконтрактов реализовали на 97%.