С начала года жилье в новостройках Сочи чаще всего покупали приезжие из Москвы

Согласно исследованию, за январь-июнь на первичном рынке жилья в Сочи заключили на 42% больше сделок, чем за аналогичный период 2022 года.

Чаще всего жилье в городе-курорте за этот период приобретали приезжие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — 16%, 5,7% и 3,4% от общего числа продаж соответственно. Топ-5 этого списка замыкают представители Башкортостана (3%) и Новосибирска (2,7%).

По словам экспертов, около 50-70% недвижимости в Сочи приобретают с инвестиционными целями. Другой мотивацией для покупки жилья в городе-курорте часто становятся переезд на постоянное место жительства и сезонный отдых в собственной квартире.

При этом число городов и регионов, чьи жители проявляют интерес к жилью в Сочи, выросло на 34 по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия».

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