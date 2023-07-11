Краснодар вошел в топ-3 городов-миллионеров по росту цен на жилье

В первую тройку мегаполисов также вошли Омск и Красноярск.

Краснодар занял третье место в рейтинге городов-миллионеров по темпам годового роста средней стоимость жилья на рынке новостроек. Во втором квартале этого года средняя стоимость недвижимости составила 6,71 млн рублей — это на 25,6% больше, чем во втором квартале 2022 года.

Первое место в рейтинге занял Омск — +34,6%, стоимость выросла до 5,78 млн рублей. На втором месте Красноярск — +27,8%, цены поднялись до 6,71 млн рублей.

В пятерку также вошли Екатеринбург — +4,2% и 5,42 млн рублей и Нижний Новгород — 3,9% до 7,05 млн рублей.

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