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Краснодар вошел в десятку российских городов с самой подорожавшей «вторичкой»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-voshel-v-desyatku-rossijskih-gorodov-s-samoj-podorozhavshej-vtorichkoj
Краснодар вошел в десятку российских городов с самой подорожавшей «вторичкой»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным в федеральной компании «Этажи», с начала года средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в России выросла на 3,2%.

Рост за июнь составил 0,5%. В прошлом месяце по динамике роста средней стоимости 1 кв. м вторичного жилья первое место среди российских городов-миллионников занял Нижний Новгород, там стоимость выросла на 1%. На втором месте с положительной динамикой 0,7% находятся Ростов-на-Дону, Омск и Челябинск. На третьем месте — Волгоград и Самара (рост 0,6%). На четвертом месте находятся Казань, Москва и Санкт-Петербург. Там 1 кв. м. «вторички» подорожал на 0,5%.

Пятое место — Уфа (0,3%). Краснодар находится на шестом с показателем 0,2%. Такое же место у Екатеринбурга.

Также в десятку вошли Новосибирск и Красноярск (0,1%). В Воронеже и Перми средняя стоимость вторичного жилья снизилась на 0,1 и 0,4.

По словам экспертов, на фоне ажиотажного спроса на новостройки и действия льготных ипотечных программ стоимость 1 кв. м вторичного жилья оказалась ниже, чем в новостройках. Поэтому рынок сейчас стремится восстановить баланс, а относительно стабильный спрос на готовое жилье этому способствует, пишут «Известия».

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