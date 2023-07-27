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С начала года ямочный ремонт выполнили на 142 участках дорог в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-yamochnyj-remont-vypolnili-na-142-uchastkah-dorog-v-krasnodare
С начала года ямочный ремонт выполнили на 142 участках дорог в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

С начала года в городе отремонтировали более 22,7 тыс. кв. м проезжей части. Еще на 2 тыс. кв. м дорожного покрытия привели в порядок тротуары.

Также до конца года планируют провести ямочный ремонт еще на 66 участках дорог краевого центра.

«Обновляем пешеходный путепровод по улице Постовой через Кубанскую Набережную. И, конечно, к 1 сентября обновляем дорожную разметку», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Так, горизонтальную разметку уже обновили на 163 участках городских дорог. Более трети всех работ впервые провели с использованием термопластика.

Кроме того, с начала года специалисты обследовали и прочистили канализационные коллекторы общей протяженностью 71,4 тыс. м. Также прочищено более 3,1 тыс. дождеприемных колодцев и вывезено около 300 куб. м ила, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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