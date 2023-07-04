С начала года в Краснодарском крае утонули 76 человек

Такую статистику привели в региональном министерстве ГО и ЧС.

По данным специалистов, с начала 2023 года в водоемах Кубани утонули уже 76 человек. В июне на воде погибли 32 человека, в том числе 5 детей.

Жителей и гостей Краснодарского края призвали соблюдать необходимые меры безопасности во время отдыха у воды и купаться только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и имеются буи.

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