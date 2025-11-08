С начала года в Краснодарском крае родились более 42 тысяч детей

Среди новорожденных — 435 двоен и четыре тройни.

Как отметил вице-губернатор Кубани Александр Руденко, демографическая политика России и края нацелена по помощь семьям с детьми и повышение рождаемости.

«С начала этого года у нас родилось 42 тысячи 102 ребенка. В четверг выписали замечательную тройню. Ее выходили в перинатальном центре Сочи. От души поздравляю родителей с такой тройной победой», — написал Руденко в Telegram.

Заместитель главы региона добавил, что в 2024 году за аналогичный период родились более 43 тыс. детей. Вице-губернатор выразил надежду на то, что уровень рождаемости в крае сохранится на уровне прошлого года.

