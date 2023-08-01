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С начала года в Краснодарском крае родились более 30 тыс. детей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-v-krasnodarskom-krae-rodilis-bolee-30-tys-detej
С начала года в Краснодарском крае родились более 30 тыс. детей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом сообщила главный внештатный специалист краевого министерства здравоохранения Анжела Жигаленко.

За первые семь месяцев 2023 года в роддомах Краснодарского края на свет появились 30 тыс. 389 малышей, в том числе пять троен и 347 двоен.

«Сегодня медучреждения лечат жительниц края благодаря процедуре ЭКО. Ее проводят по полису ОМС в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», — рассказала Жигаленко.

Она отметила, что с начала года благодаря ЭКО на Кубани родились 852 ребенка, в том числе три тройни и 62 двойни. В прошлом году в регионе с помощью экстракорпорального оплодотворения на свет появились более 1,3 тыс. детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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