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На Кубани инспекторы ГИБДД сопроводили автомобиль с роженицей в роддом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-inspektory-gibdd-soprovodili-avtomobil-s-rozhenitsej-v-roddom
На Кубани инспекторы ГИБДД сопроводили автомобиль с роженицей в роддом
Фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На федеральной трассе в Темрюкском районе к сотрудникам ГИБДД обратился за помощью водитель.

Мужчина рассказал о том, что он везет в роддом супругу, у которой начались роды. Старший лейтенант полиции Михаил Колпаченко сопроводил машину с роженицей в хутор Коржевский и передал экипажу ДПС Славянского района. Оттуда сотрудники полиции доставили женщину в славянскую больницу, где она родила мальчика.

Здоровью женщины и ее сына ничего не угрожает. В день выписки госавтоинспекторы поздравили семью с рождением сына и подарили детское автокресло, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

 

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