На Кубани инспекторы ГИБДД сопроводили автомобиль с роженицей в роддом

На федеральной трассе в Темрюкском районе к сотрудникам ГИБДД обратился за помощью водитель.

Мужчина рассказал о том, что он везет в роддом супругу, у которой начались роды. Старший лейтенант полиции Михаил Колпаченко сопроводил машину с роженицей в хутор Коржевский и передал экипажу ДПС Славянского района. Оттуда сотрудники полиции доставили женщину в славянскую больницу, где она родила мальчика.

Здоровью женщины и ее сына ничего не угрожает. В день выписки госавтоинспекторы поздравили семью с рождением сына и подарили детское автокресло, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.