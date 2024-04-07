С начала года в Краснодарском крае родились более 12,7 тыс. детей

Об это 7 апреля рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

«С начала года на Кубани появились на свет более 12,7 тыс. деток, из них 151 — двойня и 3 тройни», — написал он в Telegram.

Филлипов отметил, что за сутки в крае родились 137 детей. Из них 70 мальчиков и 67 девочек.

«В Краснодаре родилось 60 малышей, в Анапе — 4, в Новороссийске — 13, в Сочи — 17 детей. В Ейском районе родился 1 ребенок, в Крымском районе на свет появились 2 детей. В Геленджике — 4 малышей», — добавил глава краевого минздрава.

Читайте также: ввести в России полный запрет на проведение вазэктомии предложили в Госдуме.