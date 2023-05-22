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С начала года в Краснодарском крае произвели 5.3 тыс. тонн сыра

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-v-krasnodarskom-krae-proizveli-5-3-tys-tonn-syra
С начала года в Краснодарском крае произвели 5.3 тыс. тонн сыра
Фото freepik.com

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил сельхозкооператив «Сырные истории» в селе Варнавинское в Абинском районе и высоко оценил продукцию.

Глава Кубани отметил огромный вклад фермеров в развитие сыродельческой отрасли.

«Вы используете современное оборудование, контролируете производство на каждом этапе, начиная от кормов и заканчивая готовым продуктом. Все это формирует конкурентное преимущество, которое помогает развиваться вопреки санкционному давлению. На примере вашего кооператива можно смело сказать, что в регионе изготовление сыра не то, что не уступает, а превосходит известные марки. Сыроварение становится еще одним брендом края, именно за счет качества. Также очень важно, что вы организовали замкнутый цикл производства — от закупки сырья до точек сбыта. Все это позволяет бизнесу быть устойчивым и с перспективой смотреть в будущее», — сказал Кондратьев.

Зампредседателя кооператива Сергей Пискунов сообщил, что предприятие началось с небольшой сыродельни. Развитию помогла господдержка. В 2019 году «Сырные истории» получили грант в 10,5 млн рублей. На эти деньги приобрели оборудование и смогли нарастить объемы переработки молока до 2 т в сутки.

В прошлом году по проекту Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» кооператив получил субсидию в 5,2 млн рублей. На эти средства купили роботизированную доильную установку.

«Хороший сыр начинается с молока. Чтобы получить качественное -используем лучшие корма. Коровы дают молоко с оптимальным соотношением белков и жиров. Робот позволяет при доении сразу проверять его на содержание микроэлементов. Сыр получается вкусный. На месте не стоим, постоянно расширяем ассортимент. В настоящее время производим около 40 видов продукции», — сказал Сергей Пискунов.

Глава Кубани посетил производственные цеха. Там действует центр управления фермой, используется техника российского производства, все процессы максимально автоматизированы. Кроме того Кондратьев пообщался с работниками.

«Сырные истории» работают с 2007 года. Кооператив объединяет 11 пайщиков, в том числе владельцев личных подсобных и фермерских хозяйств. У них дополнительно закупают коровье и козье молоко.

На сегодняшний день здесь ежегодно перерабатывают почти 440 т молока. Каждый год производят 15 т пастеризованного молока, 52 т твердых и полутвердых сортов сыра, 20 т кисломолочной продукции. В текущем году производство планируют увеличить на 5-7%.

Продукция «Сырных историй» получила знак качества «Сделано на Кубани». Товары продают через собственные фирменные магазины «Сырные истории» в Абинске и Краснодаре. В настоящее время планируют открыть новые магазины на побережье.

В общей сложности на Кубани в 2022 году произвели почти 21 тыс. т сыра. С начала 2023 года — 5,3 тыс. т. Это на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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