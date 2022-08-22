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С начала года в Краснодаре проложили 8,6 км сетей водоснабжения и водоотведения

Общество
22.08.2022 16:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-v-krasnodare-prolozhili-8-6-km-setej-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya
С начала года в Краснодаре проложили 8,6 км сетей водоснабжения и водоотведения
Фото пресс-службы администрации Краснодара

С января по июль в краевой столице проложили свыше 5,7 км водопровода и 2,9 км канализационных сетей.

В этом году стартовало строительство водопровода на участке улицы Евгении Жигуленко от улицы Петра Метальникова до Ягодина. А также на улице Пономаренко от Евгении Жигуленко до Симонова. Продолжается строительство водопровода в сторону улицы Красных Партизан вдоль Западного Обхода. На этом участке проложили уже 3 км труб из необходимых 13,5 км.

Новые сети водоотведения строятся в районе переулка Гаражного. Новые линии подводят и к физкультурно-оздоровительному комплексу на Зиповской. Кроме того, в Краснодаре реконструировали участки водопровода общей протяженностью свыше 1,7 км. Работы выполнили на улицах Гаражной от переулка Медведовского до улицы Монтажников. А также на улице Монтажников до пересечения с Атарбекова и Тургенева. Также реконструкцию провели на улице Селезнева от 2-ой Пятилетки до улицы Стасова.

Продолжается модернизация канализационных сетей на участке улицы Октябрьской от Постовой до Ленина. А также на Ленина от Октябрьской до Кирова. Кроме того реконструируется коллектор на улице Красных Партизан от улицы Круговой до Азовской и главный коллектор на улице Калинина от главного корпуса КубГАУ до ОСК-1.

Помимо работ на сетях, идет строительство новых и модернизация существующих водозаборов и КНС, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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