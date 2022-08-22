С начала года в Краснодаре проложили 8,6 км сетей водоснабжения и водоотведения
С января по июль в краевой столице проложили свыше 5,7 км водопровода и 2,9 км канализационных сетей.
В этом году стартовало строительство водопровода на участке улицы Евгении Жигуленко от улицы Петра Метальникова до Ягодина. А также на улице Пономаренко от Евгении Жигуленко до Симонова. Продолжается строительство водопровода в сторону улицы Красных Партизан вдоль Западного Обхода. На этом участке проложили уже 3 км труб из необходимых 13,5 км.
Новые сети водоотведения строятся в районе переулка Гаражного. Новые линии подводят и к физкультурно-оздоровительному комплексу на Зиповской. Кроме того, в Краснодаре реконструировали участки водопровода общей протяженностью свыше 1,7 км. Работы выполнили на улицах Гаражной от переулка Медведовского до улицы Монтажников. А также на улице Монтажников до пересечения с Атарбекова и Тургенева. Также реконструкцию провели на улице Селезнева от 2-ой Пятилетки до улицы Стасова.
Продолжается модернизация канализационных сетей на участке улицы Октябрьской от Постовой до Ленина. А также на Ленина от Октябрьской до Кирова. Кроме того реконструируется коллектор на улице Красных Партизан от улицы Круговой до Азовской и главный коллектор на улице Калинина от главного корпуса КубГАУ до ОСК-1.
Помимо работ на сетях, идет строительство новых и модернизация существующих водозаборов и КНС, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: Краснодарскому краю одобрили заем 13,2 млрд рублей на строительство главного коллектора.
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- ФСБ задержала в России террориста-смертника ИГ*, готовившего теракт в Индии
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Севастополе проверили состояние убежищ на случай новых атак ВСУ
- В ККБ № 1 появился первый в России робот-микроскоп для операций на мозге