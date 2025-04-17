С начала года в Краснодаре открыли три новых детских сада

Об этом 17 апреля рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава краевой столицы отметил, что детские дошкольные учреждения стараются максимально быстро готовить к открытию после завершения строительства.

В первом квартале 2025 года в Краснодаре заработали сразу три новых детсада:

на 300 мест на улице Профессора Малигонова в поселке Березовом;

на 250 мест на территории ЖК «Дыхание» на улице летчика Позднякова;

на 280 мест на территории ЖК «Самолет» на улице Константина Гондаря.

Во всех детсадах предусмотрены места для детей раннего возраста — 60 мест в садике на улице Профессора Малигонова, 30 мест — в детсаду в ЖК «Дыхание» и 40 мест в детском саду в ЖК «Самолет».

Все детские сады оборудованы медкабинетами и пищеблоками, системами круглосуточной охраны, видеокамерами, тревожными кнопками. На территориях установлены теневые навесы, игровые и спортивные площадки.

«Развивающие занятия для детей проходят как в группах, так и в спортивных и музыкальных залах. Сегодня в новых детских садах используют интерактивное оборудование для развития дошколят через игры. Например, логопедическое зеркало в детсаду на улице Гондаря или кабинет робототехники на улице Малигонова», — написал Наумов в Telegram.

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