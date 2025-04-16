Детсад на 150 мест построят на улице Героев-Разведчиков в Краснодаре

Детский сад в Восточно-Кругликовском микрорайоне строят по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Завершить строительство соцобъекта планируют летом 2026 года.

С просьбой о строительстве детсада к главе Кубани обратилась жительница Краснодара Ольга Игнатьева во время приема в январе 2025 года. Она сообщила, что их семья с ребенком живет в развивающемся микрорайоне на улице Героев-Разведчиков. Там необходимы новые дошкольные учреждения.

Садик строят на условиях софинансирования краевого и местного бюджетов в рамках региональной госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры». Общая стоимость проекта составляет 377,6 млн рублей. В настоящее время на объекте возводятся стены и колонны цокольного этажа.

По поручению Кондратьева все детсады в регионе строят с ясельными группами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Важно понимать, что мамы тоже хотят жить активной жизнью. У них должна быть возможность привезти ребенка в ясли. Они будут уверены, что ребенок находится под защитой государства, и смогут заниматься своими делами. Мы должны помочь им, надо строить детсады с яслями в необходимом количестве», — сказал Кондратьев.

«В прошлом году с учетом поддержки губернатора из бюджета Краснодарского края предоставлена субсидия. Краснодаром проведен конкурсный отбор на подрядчика. В декабре заключен муниципальный контракт для строительства детского сада на Героев-Разведчиков на 150 мест с учетом двух ясельных групп по 15 мест. Планируем, что этот детский сад откроет свои двери с учетом укомплектования набора персонала к 1 июня 2026 года», — сообщил первый заместитель главы Краснодара Дмитрий Васильев.

Читайте также: в Северском районе стартовали работы по замене водонапорной башни. О сильном износе конструкции в хуторе Ананьевском губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву рассказала местная жительница во время личного приема граждан, который прошел в марте.

Здесь решили подойти комплексно к модернизации системы водоснабжения. Поэтому на замене сооружения не остановились, а решили прорубить новую скважину. Глава региона оценил такой системный подход.

«Для меня важно, чтобы это было системно. В таком подходе и надо менять водонапорные башни, трубопроводы и прочие объекты. У нас износ труб еще восемь лет назад был 76%, а сегодня составляет 47% — практически в два раза мы уменьшили проблему», — подчеркнул губернатор Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.