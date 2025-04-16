В Северском районе стартовали работы по замене водонапорной башни

О сильном износе конструкции в хуторе Ананьевском губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву рассказала местная жительница во время личного приема граждан, который прошел в марте.

Под новую водонапорную башню уже подготовили бетонное основание. Сейчас готовят заявку на приобретение самой конструкции.

Помимо этого, чтобы стабилизировать водоснабжение в хуторе, разработали проект капитального ремонта артезианской скважины. В настоящее время документы находятся на госэкспертизе.

Скважину и водонапорную башню в Ананьевском построили в 1970 году. Ранее в Михайловском сельском поселении, к которому относится хутор, поменяли две башни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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