С начала года в Геленджике отдохнули 4,3 млн человек

Об этом 19 декабря сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

Богодистов отметил, что только за первую половину декабря курорт посетили около 47 тыс. человек. Сейчас в Геленджике отдыхают порядка 10 тыс. туристов.

«Наш курорт продолжает оставаться одним из самых востребованных мест отдыха на побережье, несмотря на все вызовы времени. В 2025 году Геленджик посетило 4,3 млн человек. Поток гостей стабильный, наш город привлекает жителей всей страны круглый год», — написал Богодистов в Telegram.

Он также сообщил, что бронирование номерного фонда на декабрь составляет 50%, крупные объекты заполнены на 100%. Бронирование на январь 2026 года сейчас находится на уровне 35%, на февраль уже забронировано 40%, а на март — 45%.

