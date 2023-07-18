С начала года уведомления на получение краевого маткапитала получили 4,8 тыс. многодетных семей Кубани

Реализация краевой программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» осуществляется согласно нацпроекту «Демография».

В 2023 году 4,8 тыс. кубанских семей получили уведомления на выплату краевого материнского капитала. Из них почти 3 тыс. семей уже воспользовались этой помощью. На данный момент она превышает 147 тыс. рублей.

Например, 1 тыс. 993 многодетные семьи благодаря такой матподдержке улучшили свои жилищные условия, 779 семей направили средства на образование детей, другие 179 — на газификацию жилья на территории региона. Еще одна семья использовала маткапитал на медицинскую реабилитацию ребенка.

Заявление на получение краевого материнского капитала можно подать через портал «Госуслуги», в МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства.

За последние 5 лет количество многодетных семей на Кубани выросло на 34% и достигло 94 тыс. Эти семьи воспитывают более 305 тыс. детей. Для помощи многодетным действуют различные региональные программы, в том числе в рамках нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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