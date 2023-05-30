Благодаря процедуре ЭКО в Краснодарском крае с начала года родился 361 ребенок

Всего за лечением в первом квартале года обратились 686 жительниц Кубани.

С помощью ЭКО в регионе с начала года родился 361 ребенок, в их число входят 23 двойни. За 2022 год по методу ЭКО на Кубани родилось более 1,3 тыс. детей, среди них 100 двоен и две тройни.

Процедуру экстракорпорального оплодотворения проводят по полису ОМС по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Цель проекта — увеличение рождаемости на Кубани к 2024 году.

Всего в крае с начала года родилось почти 17,5 тыс. детей, в их числе — 195 двоен и 2 тройни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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