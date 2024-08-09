С начала года урожай фруктов и ягод на Кубани превысил 27 тыс. тонн
Таких показателей удалось добиться благодаря труду свыше 140 крупных и средних, а также 270 фермерских хозяйств региона.
Как отметил глава минсельхоза края Федор Дерека, садоводы могут получить материальную помощь в виде субсидий и грантов для развития своего бизнеса.
«В 2024 году из краевого бюджета на гранты фермерам-садоводам направили 60 млн рублей. Эти средства можно будет направить на закладку садов, приобретение холодильного оборудования для хранения плодово-ягодной продукции», — сообщил министр.
Всего в этом году на развитие садоводства в регионе предусмотрели 1,1 млрд. рублей из федерального и краевого бюджетов.
Сейчас в садоводческих хозяйствах Кубани продолжается уборка семечковых, косточковых и ягодных культур. С начала года их урожай составляет порядка 19 тыс. т, 7,1 тыс. т и более 1,1 тыс. т соответственно.
Общий валовый сбор плодово-ягодной продукции уже превысил 27 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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