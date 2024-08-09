Уникальный способ выращивания инжира применил садовод из Туапсинского района

Благодаря своей разработке 83-летний Николай Митин получает урожай до 100 кг инжира в год.

Уникальность метода садовода заключается в том, что он сажает деревья значительно гуще и затем формирует их по плоскости. В итоге ветви начинают расти не вверх, а вниз, стелясь практически по земле.

По словам Николая Митина, такой технологии нет в природе. Дерево, выращенное таким способом, дает урожай порядка 100 кг за сезон.

«Посмотрите вниз: он ни на чем не лежит. Он же не лежит на земле, а как его поставили, так он и растет. Смотрите как удобно, какой урожай!» — поделился садовод Николай Митин.

Результаты своих исследований мужчина записывает в дневник. Его главная мечта — получить патент на новую разработку. Для этого пенсионер уже обратился в несколько инстанций.

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