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С начала года Центр поддержки экспорта оказал свыше 2,5 тыс. услуг предпринимателям на Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-tsentr-podderzhki-eksporta-okazal-svyshe-2-5-tys-uslug-predprinimatelyam-na-kubani
С начала года Центр поддержки экспорта оказал свыше 2,5 тыс. услуг предпринимателям на Кубани
фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Помощь оказали  534 субъектам МСП. Это превышает показатели прошлого года.

Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

«В текущих условиях наши предприниматели очень быстро адаптировались, нашли новые рынки сбыта и наладили экспортные связи с дружественными нам странами. По итогам 2022 года при помощи Центра поддержки экспорта более 60 представителей малого и среднего предпринимательства заключили контракты, из них 23 предприятия впервые вышли на зарубежный рынок», — сказал Руппель.

Он также сообщил, что специалисты Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) помогают бизнесу освоиться на новых платформах. Они обучают предпринимателей электронной торговле на площадках.

Объем экспорта предприятий, получивших поддержку, — порядка 58 млн долларов. В прошлом году показатель составил 33,45 млн долларов.

Кубанские экспортеры принимают участие в международных выставках. В текущем году предприятия края стали участниками 12 международных выставок в России и за рубежом. По их итогам заключили 35 контрактов с контрагентами из Ирана, Турции, ОАЭ, Израиля. А также Индонезии, Киргизии, Армении и других стран ЕАЭС, СНГ, Азии и Ближнего Востока.

Специалисты ЦПЭ организовывают семинары и круглые столы по развитию экспортной деятельности на территории экономических зон края в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 1 млн человек заняты в малом и среднем бизнесе в Краснодарском крае.

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