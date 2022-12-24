Более 1 млн человек заняты в малом и среднем бизнесе в Краснодарском крае

О региональном бизнесе в новых экономических условиях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в интервью журналистам.

Глава Кубани отметил, что регион справился с поставленной Правительством РФ задачей не допустить снижения числа субъектов МСП. Более того, сумел увеличить показатели.

«В крае высокий уровень вовлеченности населения в предпринимательскую деятельность. Повторю, сегодня у нас более 1 млн человек заняты в МСП. Почти в два раза больше стало самозанятых жителей Кубани», — сказал Кондратьев.

Губернатор назвал малый и средний бизнес экономической «подушкой безопасности». Также он отметил, что предприниматели очень быстро реагируют на все изменения.

«Предприниматели Кубани перестраивают свою работу с учетом нынешних реалий и вызовов. Наращивают объемы производства, занимают своими товарами освободившиеся ниши, находят новые рынки сбыта и логистические цепочки. А нашей основной задачей по-прежнему остается поддержка и формирование комфортного климата для развития. В регионе действует сильная система мер поддержки предприятий — на федеральном и краевом уровнях. Это позволяет адаптировать бизнес к новым условиям, обеспечить конкурентоспособность приоритетных направлений», — сказал губернатор.

Кондратьев рассказал, что для поддержки бизнеса регулярно увеличивается капитализация фондов.

«Благодаря этому, например, гарантийная поддержка выросла почти на 30%. Если в прошлом году благодаря поручительствам Фонда развития бизнеса предприниматели привлек порядка 4,8 млрд рублей, то в 2022 году — уже более 6,2 млрд. рублей», — сказал глава края.

В настоящее время на Кубани для субъектов МСП доступны 20 видов займов Фонда микрофинансирования по льготной ставке от 0,1 % до 6,5 %. В текущем году ввели пять новых займов по пяти направлениям. Это «Торговля», «Социальный», «Экспортер», «Бизнес-ипотека», «Сделано на Кубани». С начала года Фонд выдал субъектам МСП и самозанятым более 1 тыс. тысячи микрозаймов. Общая сумма превысила 2,5 млрд рублей.

«Безусловно, мы находимся в тесном взаимодействии. Проводим встречи с представителями крупных и средних предприятий, чтобы «держать руку на пульсе» и понимать, какая поддержка важна для дальнейшего развития. Сегодня необходимо активно занимать освобождающиеся ниши, стать первыми на внутреннем рынке страны. Это позволит не только увеличивать производство, но и открывать новые рабочие места, получать дополнительные налоги и развивать экономику региона», — сказал Кондратьев.

Отдельно глава Кубани отметил, что особое внимание уделяется поддержке молодежного и инновационного предпринимательства. В 2023 году в регионе планируют продолжить реализацию проектов «Школа молодого предпринимателя, «Бизнес Молодых» и «Воронка инновационных стартапов».

Читайте также: до 3 млрд рублей увеличили объем поддержки промышленных предприятий Кубани.