Кондратьев: до 3 млрд рублей увеличили объем поддержки промышленных предприятий Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о результатах работы промышленного сектора.

По словам главы региона, объем поддержки производителей промышленной продукции в этом году увеличили с планируемых 720 млн до около 3 млрд рублей — практически в три раза. Благодаря этому расширили комплекс мер поддержки с 6 до 11 направлений.

«Возобновили программу «Первая необходимость» и создали две новые программы — «Пищевик» и «Импортозамещение». Тем, кто запускает и развивает производство импортозамещающей продукции, предоставляют заем под 0,1% годовых. Это самая низкая ставка льготных займов, предоставляемых аналогичным организациям России», — сказал Вениамин Кондратьев.

До конца года Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализируют до 5 млрд рублей. По этому показателю Фонд занимает второе место в России, добавил губернатор.

Кроме того, уже провели отбор на финансирование до 30% расходов предприятий, запускающих новые или расширяющих имеющиеся производства продукции для импортозамещения. По этой мере поддержки компания может получить до 300 млн рублей. До конца года три проекта получат финансирование на сумму более 90 млн рублей, отметил глава региона.

«В Краснодаре увеличат производство IP-видеокамер. В Гулькевичском и Кавказском районе создадут новые производства сельхозтехники и комплектующих. В Крымском районе начнут выпускать препарат, который входит в перечень жизненно необходимых, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В высокой степени проработки сегодня порядка 19 проектов по созданию импортозамещающих производств на общую сумму свыше 11,5 млрд рублей», — рассказал Кондратьев.

Сейчас на Кубани инвестпроекты благодаря краевой поддержке реализуют машиностроительные и фармпредприятия, а также производители стройматериалов, мебели, текстиля, бумаги и обуви, добавил губернатор.

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