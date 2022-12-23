Кондратьев: Кубань остается лидером в сельхозпроизводстве и главным аграрным регионом России

О том, какими рекордами запомнится 2022 год год кубанским аграриям, рассказал в интервью губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что Краснодарский край был и остается главным аграрным субъектом России, лидером в сельхозпроизводстве. Из года в год аграрии региона получают рекордные урожаи. В этом году на Кубани собрали более 15 млн т зерновых, из них 10,7 млн т пшеницы.

«Достигли этого благодаря эффективным антикризисным мероприятиям и финансовой поддержке отрасли — на АПК направили 10,6 млрд рублей. В следующем году на эти цели уже предусмотрели 11,1 млрд рублей. Это те инвестиции, которые мы вкладываем в отрасль и получаем весомые результаты. По оснащенности сельхозтехникой Краснодарский край один из самых продвинутых регионов. Каждый год сельхозпроизводители проводят модернизацию, приобретают новые машины и оборудование, вкладывая в это порядка 17 млрд рублей. За последние пять лет машинотракторный парк обновлен более, чем на 60%», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Глава региона рассказал, как на Кубани справились со сложностями с поставками зарубежной техники и комплектующих.

«Заключили договоры с отечественными предприятиями. Начали сборку двух моделей белорусских тракторов в Староминском районе. Уже собрали 250 тракторов, а в будущем году планируем 1 тыс. В переходный период помогаем аграриям, субсидируем покупку техники и оборудования кубанского производства в размере 10-15%. Мало того, с господдержкой в ближайший год-два в Гулькевичском и Кавказском районах запустим собственное производство сельхозтехники и комплектующих», — рассказал губернатор.

В этом году на Кубани собрали 280 тыс. т винограда. Это небывалые цифры за всю историю Кубани.

«Благодарен правительству и президенту за особое внимание к развитию виноградарства и виноделия на законодательном уровне. Закрепили требования к учету виноградопригодных земель и исключили использование импортных виноматериалов. Я глубоко убежден, что российское вино должно быть на 100% произведено из ягоды, выращенной на территории страны. Поэтому и увеличиваем площади, закладываем новые плантации. На данный момент они превышают 28 тыс. га, это 30% от всех виноградников в России. Как результат, мы производим более 20 млн декалитров винодельческой продукции, что составляет практически половину потребности вина в стране», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Также губернатор рассказал о производстве свекловичного сахара. Кубань производит более 240 тыс. т сахара или около 25%. По словам главы региона, край обеспечивает сахаром и собственные потребности, и потребности других регионов.

На Кубани в этом году собрали более 112 тыс. т овощей и более 450 тыс. т фруктов и ягод. Глава региона отметил, что в ближайшие годы ожидается рост объемов урожая за счет внедрения новых технологий, посадки высокоурожайных сортов, строительства современных тепличных комплексов и финансовой поддержки и грантовых программ.

«Год стал удачным и для чаеводов. Собрали почти 447 т чайного листа, что на 59,6 т больше, чем в 2021 году. Хороший результат масштабной работы предприятий, которые с 2017 года планомерно вели реконструкцию чайных плантаций. «Краснодарский чай» — это наш бренд, причем подкрепленный новым госстандартом. Теперь, покупая пачку с маркировкой ГОСТ, будьте уверены, что внутри не менее 50% чайного листа, выращенного в Сочи», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Кубань также находится в числе первых по производству молока и яиц. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выпускают качественные молочные и мясные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также в регионе увеличивается поголовье крупного рогатого скота, свиней, птицы, активно развивается сельхозпереработка.

«Все это говорит об одном — на Кубани агробизнес развит. Он включает крупные агрохолдинги и сеть крестьянско-фермерских хозяйств. Все вместе сельхозпроизводители производят конкурентоспособную продукцию, известную и востребованную далеко за пределами региона, сохраняя стабильность на рынке агропрома и подтверждая статус Кубани как гаранта продовольственной безопасности», — заключил губернатор Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о строительстве соцобъектов в регионе в рамках интервью.