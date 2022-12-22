Кондратьев: сегодня Кубань — одна большая социальная стройка

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о строительстве соцобъектов в регионе в рамках интервью.

«Сегодня Кубань – это одна большая социальная стройка. Мы набрали рекордные темпы, еще пять лет назад в такой результат никто не поверил бы. У нас одновременно строят более 120 соцобъектов: школы, детсады, учреждения спорта и здравоохранения», — сказал Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что в следующем году на Кубани планируют открыть 20 школ и 23 детсада. На строительство и проектирование детских садов и школ в 2023 году предусмотрели 24,2 млрд рублей.

Кондратьев напомнил, что в этом году в крае уже сдали 12 школ. Строительство еще четырех школ завершают. Также ввели в эксплуатацию новый корпус детской краевой больнице.

«Главная задача — закрыть проблему перегруженности в больших городах. Но при этом не забываем и про станицы – наши дети должны учиться в современных школах, а учителя — преподавать в комфортных условиях», — добавил губернатор Кубани.

По его словам, фельдшерско-акушерские пункты и офисы врача общей практики строят по всему Краснодарскому краю. В этом году установили 5 ВОПов и 11 ФАПов. В следующем году продолжат строить новые объекты. Также в 2022 году в регионе начали строить 19 новых поликлиник. Из краевой казны на это направят 6,7 млрд рублей.

Глава Кубани отметил, что власти региона уделяют особое внимание строительству спортивных объектов. Так, в Краснодаре на территории «Города спорта» в рамках нацпроекта «Демография» построили Дворец водных видов спорта. Он является крупнейшим спорткомплексом в ЮФО. Большой бассейн с олимпийской чашей может принимать соревнования всех уровней.

Во всех районах строят малобюджетные комплексы и Центры единоборств. В этом году в эксплуатации ввели восемь Центров единоборств. К концу 2024 года такие спортобъекте появятся в каждом муниципалитете Кубани.

Кроме того, в 2022 году в регионе построили три спорткомплекса, два бассейна и гребную базу в Темрюке.

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