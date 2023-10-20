С начала года свыше 200 млн бутылок вина произвели в Краснодарском крае

В 2023 году на Кубани произвели 15,8 млн декалитров винодельческой продукции или 210 млн бутылок, в том числе 58 млн бутылок игристых вин. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об этом 20 октября.

«Кубанская продукция — известный бренд, который хорошо знаком жителям большинства регионов России и пользуется неизменным спросом. Сегодня на Краснодарский край приходится треть от всех площадей виноградников в стране — около 30 тыс. га», — отметил Кондратьев.

Глава региона добавил, что виноделие на Кубани всячески поддерживают — в этом году на развитие отрасли выделили свыше 1 млрд рублей. Так, компенсируются расходы при посадке лозы, а также затраты на уходные работы и оборудование для винодельческой промышленности.

В прошлом году регион занял лидирующее место в России по производству вина. Согласно прогнозам, в этом году благодаря урожаю винограда произведут свыше 21 млн декалитров винодельческой продукции. Сейчас в крае производством винной продукции заняты более 90 организаций и КФХ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на 20% выросло число алкотуристов на винодельнях Краснодарского края в 2023 году.