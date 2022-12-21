С начала года с вокзалов Краснодарского края выехали 15,5 млн пассажиров

Это примерно на 35% больше, чем в прошлом году. Всего с января по ноябрь текущего года с крупных вокзалов на юге России отправились более 31,3 млн человек. В 2021 году за аналогичный период выехали 23,2 млн пассажиров.

В этом году больше всего пассажиров выехали с вокзалов: Адлер — 5,2 млн, Сочи — 3,6 млн и Краснодар-1 — 2,2 млн.

С вокзала Анапы отправились 1,3 млн человек, Лазаревской — 1,2 млн, Туапсе — 1,2 млн, Новороссийска — 863 тыс.

С железнодорожного вокзала Сириуса выехали 754 тыс. человек, Кисловодска — 1,1 млн, Пятигорска — 1,1 млн, Ессентуков — 1 млн, Минеральных Вод — 725 тыс. человек, сообщает пресс-служба СКЖД.

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