Режим ограничения полетов в аэропорты Кубани продлили до 27 декабря

Росавиация 19 декабря продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов Юга России.

По данным ведомства, до 3:45 27 декабря полеты по-прежнему будут ограничены в аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, а также Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты России работают в штатном режиме, в том числе воздушная гавань Сочи, сообщает пресс-служба Росавиации.