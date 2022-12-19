Режим ограничения полетов в аэропорты Кубани продлили до 27 декабря
Общество
19.12.2022 09:12
Росавиация 19 декабря продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов Юга России.
По данным ведомства, до 3:45 27 декабря полеты по-прежнему будут ограничены в аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, а также Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя и Элисты.
Остальные аэропорты России работают в штатном режиме, в том числе воздушная гавань Сочи, сообщает пресс-служба Росавиации.
Читайте также: в Росавиации рассказали, почему запрет полетов продлевают каждые шесть дней, а не на больший период.
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