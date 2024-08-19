С начала года пригородные электрички на Кубани перевезли 12,3 млн человек

Краснодарский край занял первое место по перевозкам пассажиров пригородными поездами на Северо-Кавказской железной дороге за январь–июль.

В крае с начала года пригородными электричками воспользовались уже более 12,3 млн пассажиров. Это на 17,6% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Второе и третье место данного рейтинга заняли Ростовская область — более 5,7 млн пассажиров и Ставропольский край — около 3,7 млн пассажиров соответственно.

Всего на СКЖД пригородные поезда за январь-июль перевезли 22,8 млн человек, что на 12% больше результатов за аналогичный период минувшего года, сообщает пресс-служба СКЖД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пригородные ж/д маршруты Сочи и Туапсе оказались в лидерах по числу пассажиров. За январь–июль 2024 года электрички на трех маршрутах, связывающих станции Черноморского побережья Кубани, перевезли более 4,1 млн человек.