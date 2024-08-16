Пригородные ж/д маршруты Сочи и Туапсе оказались в лидерах по числу пассажиров
За январь–июль 2024 года электрички на трех маршрутах, связывающих станции Черноморского побережья Кубани, перевезли более 4,1 млн человек.
Так, за первые семь месяцев этого года самым популярным пригородным ж/д маршрутом СКЖД стал Минеральные Воды — Кисловодск. По нему перевезли порядка 3,5 млн человек.
На втором месте по востребованности оказался маршрут Ростов — Таганрог, которым за этот период воспользовались более 2,6 млн пассажиров.
Следующими в списке идут три популярных маршрута, которые связывают станции Черноморского побережья Кубани. С начала года «Ласточки», следующие из Туапсе на станцию Имеретинский Курорт, доставили почти 2,4 млн человек.
Также на электричке Аэропорт Сочи — Туапсе проехали более 1 млн человек, а маршрутом Сочи — Роза Хутор — Сочи воспользовались 710 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба СКЖД.
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