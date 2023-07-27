С начала года предприятия на Кубани выплатили около 380 млн рублей задолженности по зарплате
Вопросы оплаты труда обсудили на заседании под председательством министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева.
Как отметил глава министерства, проблема несвоевременной выплаты зарплат находится на особом контроле ведомства и надзорных органов.
«С начала года краевые коллегиальные органы рассмотрели 76 организаций, где была допущена задолженность по зарплате. Благодаря совместной работе в этом году обеспечили выплату работникам долгов в размере порядка 380 млн рублей», — сказал Алексей Юртаев.
Глава минэкономики добавил, что профильные органы власти совместно с муниципалитетами должны активнее работать с предприятиями, находящимися в зоне риска, чтобы оперативно влиять на ситуацию.
Если вы столкнулись с проблемой невыплаты и задержки заработной платы, можно обратиться на горячую линию краевого минэкономики — 8-(861)-210-70-50, либо в Государственную инспекцию труда в регионе — 8-(861)-991-09-55, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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