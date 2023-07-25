Путин поручил своевременно индексировать зарплаты бюджетников

Такое поручение президент России дал членам правительства 25 июля на совещании по вопросам экономики.

«Обращаю внимание правительства — нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере. Необходимо своевременно их индексировать, эти заработные платы», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что если бюджетникам не будут вовремя индексировать зарплаты, специалисты будут уходить из этой сферы.

Путин добавил, что реальные зарплаты в России впервые с 2018 года выросли двузначными темпами. Так, в апреле рост зарплат в стране составил более 10%.

При этом уровень безработицы в стране постепенно снижается. Сейчас он составляет 3,2 %.

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