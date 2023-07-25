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Путин поручил своевременно индексировать зарплаты бюджетников

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poruchil-svoevremenno-indeksirovat-zarplaty-byudzhetnikov?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Путин поручил своевременно индексировать зарплаты бюджетников
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Такое поручение президент России дал членам правительства 25 июля на совещании по вопросам экономики.

«Обращаю внимание правительства — нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере. Необходимо своевременно их индексировать, эти заработные платы», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что если бюджетникам не будут вовремя индексировать зарплаты, специалисты будут уходить из этой сферы.

Путин добавил, что реальные зарплаты в России впервые с 2018 года выросли двузначными темпами. Так, в апреле рост зарплат в стране составил более 10%.

При этом уровень безработицы в стране постепенно снижается. Сейчас он составляет 3,2 %.

Читайте также: Владимир Путин пообещал, что реальная зарплата в целом по стране в 2023 году вырастет на 3-5%. По его словам, располагаемые доходы населения России должны увеличиться на 2-3%.

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