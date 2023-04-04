Путин пообещал, что реальная зарплата в целом по стране в 2023 году вырастет на 3-5%

Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи в Туле с сотрудниками предприятия «Тулажелдормаш».

Также, по словам главы государства, располагаемые доходы населения должны увеличиться на 2-3%. Такой рост стал возможен благодаря ощутимому снижению уровня инфляции в стране.

«Почему? Потому что инфляция у нас совсем другая. У нас ее пик был 17%, а сейчас, по результатам марта этого года, мы ее досчитываем, она будет скорее всего меньше 4%», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что тенденция к снижению инфляции сохраняется. Это происходит на фоне роста заработной платы, что объясняет увеличение реальных доходов граждан.

Путин добавил, что речь идет о средних показателях по стране, которые отражают общую картину, сообщает «Интерфакс».

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