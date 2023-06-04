С начала года предприятия Кубани выплатили свыше 180 млн рублей задолженностей по зарплате

Об этом сообщили 4 июня на заседании рабочей группы краевой комиссии.

Замминистра экономики Краснодарского края Данил Богданов сообщил, что свыше 90% предприятий с задолженностью по зарплате находятся в процедурах банкротства или экономически неактивные, фактически прекратили свою деятельность.

«С начала 2023 года в регионе выплатили задолженность по заработной плате в общей сумме 183,6 млн рублей. Важно, чтобы все права работников были защищены. Для этого данный вопрос находится на особом контроле администрации и органов исполнительной власти Краснодарского края, а также надзорных и контролирующих органов», — сказал Богданов.

В этом году краевые коллегиальные органы рассмотрели 59 предприятий. Наибольшие суммы задолженности отмечаются в компаниях строительной, транспортной и архитектурной отрасли.

По вопросам задержек зарплаты можно обратиться по телефонам 8 (861) 210-70-50 и 8 (861) 991-09-55, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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