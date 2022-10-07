С начала года предприятия Краснодарского края погасили 77 млн рублей долгов по зарплате

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Меры реагирования на долги по оплате труда обсуждали 7 октября на заседании трехсторонней комиссии. Его провела вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Острым остается вопрос по задолженности заработной платы. Безусловно, эта работа в течение года не останавливается. Привлекаем профсоюзы, федеральные контрольные органы. 77 млн рублей с начала года выплачены людям. Каждый конкретный случай невыплаты заработной платы готовы решать в ручном режиме», — сказала Минькова.

И. о. министра экономики Кубани Игорь Красавин сообщил, что органы исполнительной власти и местного самоуправления постоянно мониторят задолженность предприятий перед работниками. В профильных министерствах и в администрациях городов и районов действуют горячие линии.

На совещании также обсудили изменения в работе строительной и транспортной сфер. На Кубани вводятся квоты на следующий год по привлечению к работе иностранцев. В строительстве можно привлекать до 50% от общего числа работников. В перевозках вообще нельзя использовать иностранные трудовые ресурсы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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