Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

С начала года предприниматели Краснодара получили 502 млн рублей микрозаймов

Экономика
10.11.2022 16:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-predprinimateli-krasnodara-poluchili-502-mln-rublej-mikrozajmov
С начала года предприниматели Краснодара получили 502 млн рублей микрозаймов
Фото Free-Photos, pixabay.com

Всего с начала года региональный Фонд микрофинансирования выдал свыше 200 микрозаймов на сумму 502 млн рублей.

В управлении инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства отметили, что этот вид поддержки способствует повышению конкурентоспособности малого бизнеса и запуску новых проектов.

«Малый и средний бизнес для краевой столицы — одна из платформ экономики нашего города. Сегодня в краевом центре официально работают практически 90 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Использование услуг фонда помогает развиваться и осваивать новые бизнес-ниши», — сказал начальник управления Артем Анацкий.

Кроме того, Фонд развития бизнеса Краснодарского края с начала года выдал предпринимателям свыше 140 поручительств. Это больше половины выданных поручительств регионального фонда субъектам МСП. Общая сумма — порядка 1 млрд рублей.

Для предпринимателей краевой столицы доступны два новых вида займов. Программа «Бизнес-Ипотека» предоставляет процентную ставку от 2% до 6,5%. Микрозайм выдают на покупку коммерческой недвижимости на территории Кубани. Также действует программа «Сделано на Кубани», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также: кубанские производители представят свою продукцию на выставке «Петерфуд-2022».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
  2. Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на смартфонах
  3. В Краснодаре почти в 2 раза увеличилось число вакансий для специалистов, знающих китайский язык
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
  6. Филолог назвал наиболее вероятное слово 2022 года в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях