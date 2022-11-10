С начала года предприниматели Краснодара получили 502 млн рублей микрозаймов

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Всего с начала года региональный Фонд микрофинансирования выдал свыше 200 микрозаймов на сумму 502 млн рублей.

В управлении инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства отметили, что этот вид поддержки способствует повышению конкурентоспособности малого бизнеса и запуску новых проектов.

«Малый и средний бизнес для краевой столицы — одна из платформ экономики нашего города. Сегодня в краевом центре официально работают практически 90 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Использование услуг фонда помогает развиваться и осваивать новые бизнес-ниши», — сказал начальник управления Артем Анацкий.

Кроме того, Фонд развития бизнеса Краснодарского края с начала года выдал предпринимателям свыше 140 поручительств. Это больше половины выданных поручительств регионального фонда субъектам МСП. Общая сумма — порядка 1 млрд рублей.

Для предпринимателей краевой столицы доступны два новых вида займов. Программа «Бизнес-Ипотека» предоставляет процентную ставку от 2% до 6,5%. Микрозайм выдают на покупку коммерческой недвижимости на территории Кубани. Также действует программа «Сделано на Кубани», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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