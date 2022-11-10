Кубанские производители представят свою продукцию на выставке «Петерфуд-2022»
Международная продовольственная выставка пройдет с 15 по 17 ноября в Санкт-Петербурге в центре «Экспофорум».
«Петерфуд-2022» посетят поставщики и производители продуктов питания, пищевого оборудования и услуг для ритейла. Кубань на выставке представят сразу пять компаний:
- «Бестойл» (производитель подсолнечного масла из Краснодара);
- «Витагрин» (производитель чая и травяных сборов из Абинска);
- «Кубанский винно-коньячный комбинат» (производитель вина из станицы Ладожской);
- «Фишка» (производитель мучных кондитерских изделий из Краснодара);
- КФХ Ильясова А.Т. (производитель фермерских продуктов из Тихорецкого района).
Стенд Краснодарского края для участия в выставке «Петерфуд-2022» организовали специалисты Фонда развития бизнеса Краснодарского края при поддержке регионального департамента инвестиций и развития МСП, а также торгово-промышленной палаты края.
«Коллективная экспозиция позволяет новым производителям представить свою продукцию на всероссийском уровне, а для уже зарекомендовавших себя компаний – это возможность реализовать свой потенциал, продвинуть продовольственный бренд», — рассказала глава краевого Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.
Она подчеркнула, что представители малого и среднего бизнеса могут принять участие в международных выставках бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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