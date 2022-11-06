Кубанские промышленники с начала года заключили контракты на выставках на 4,4 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Отраслевые выставки для промышленных предприятий Краснодарского края проводили не только в регионе и России, но и за рубежом.

И.о. главы краевого департамента промышленной политики Владимир Мостовой рассказал, что такие мероприятия являются эффективным способом для расширения рынка сбыта и продвижения продукции. Кубанские компании активно принимают в них участие. С начала 2022 года более 240 промпредприятий посетили 25 конгрессно-выставочных мероприятия. В результате им удалось заключить 1 тыс. 81 контракт на общую сумму более 4,4 млрд рублей.

В коллективных экспозициях принимают участие представители разных отраслей. Такие мероприятия организуют в рамках региональной госпрограммы развития промышленности. Ее курируют департамент промышленной политики Краснодарского края и региональный фонд развития промышленности.

Ближайшие выставки, на которых организуют коллективные экспозиции региона, пройдут в конце ноября в Краснодаре («ЮГАГРО-2022») и Москве. На стендах представят более 30 компаний.

Предприятия могут подать заявку на участие в коллективной экспозиции на выставках на сайте Фонда, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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