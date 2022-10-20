Кубанские производители приняли участие в выставке «Прибыльное животноводство» в Краснодаре

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Международная выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства открылась в центре «Экспоград Юг», она будет работать до 21 октября. В рамках выставки свою продукцию представляют 4 кубанских производителя.

Краснодарское предприятие «Инсипром» представило линейку специального оборудования для утилизации отходов, в том числе биоорганических и ТБО.

Предприятие из Ейска «Транспортная логистика» представило беспроводную весовую систему для ферм, которая контролирует кормления скота. Один терминал погрузчика обслуживает несколько кормораздатчиков.

Завод «Ахтарский», который занимается добыче и переработкой кормовой ракушки для птицеводческих хозяйств, презентовал натуральные минеральные добавки к комбикорму.

Производитель дезинфицирующих средств «Флореаль» из Краснодара представил на выставке бытовую химию для уборки производственных помещений животноводческих хозяйств.

Участие кубанских производителей в выставке организовал департамент промышленной политики совместно с Фондом развития промышленности региона. Коллективные экспозиции края на отраслевых выставках проводят за счет средств краевой госпрограммы по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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