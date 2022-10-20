Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кубанские производители приняли участие в выставке «Прибыльное животноводство» в Краснодаре

Экономика
20.10.2022 13:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-proizvoditeli-prinyali-uchastie-v-vystavke-pribylnoe-zhivotnovodstvo-v-krasnodare
Кубанские производители приняли участие в выставке «Прибыльное животноводство» в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Международная выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства открылась в центре «Экспоград Юг», она будет работать до 21 октября. В рамках выставки свою продукцию представляют 4 кубанских производителя.

Краснодарское предприятие «Инсипром» представило линейку специального оборудования для утилизации отходов, в том числе биоорганических и ТБО.

Предприятие из Ейска «Транспортная логистика» представило беспроводную весовую систему для ферм, которая контролирует кормления скота. Один терминал погрузчика обслуживает несколько кормораздатчиков.

Завод «Ахтарский», который занимается добыче и переработкой кормовой ракушки для птицеводческих хозяйств, презентовал натуральные минеральные добавки к комбикорму.

Производитель дезинфицирующих средств «Флореаль» из Краснодара представил на выставке бытовую химию для уборки производственных помещений животноводческих хозяйств.

Участие кубанских производителей в выставке организовал департамент промышленной политики совместно с Фондом развития промышленности региона. Коллективные экспозиции края на отраслевых выставках проводят за счет средств краевой госпрограммы по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: кубанские производители заключили контракты на 13 млн рублей на выставке «Агропродмаш».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
В Краснодарском крае с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз
В Краснодарском крае с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. На Керченской переправе начал работать пятый паром
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Краснодаре будут судить психически нездорового мужчину за жестокое убийство 71-летней пенсионерки
  5. Вице-губернатор Евгений Наумов подал заявку на должность мэра Краснодара
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях