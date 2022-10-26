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С начала года предприниматели Краснодара получили 142 поручительства на 1 млрд рублей

Экономика
26.10.2022 10:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-predprinimateli-krasnodara-poluchili-142-poruchitelstva-na-1-mlrd-rublej
С начала года предприниматели Краснодара получили 142 поручительства на 1 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Поручительства краснодарским предпринимателям выдали в Фонде развития бизнеса.

За 10 месяцев предприниматели из краевого центра получили 193 микрозайма в Фонде микрофинансирования Краснодарского края на общую сумму около 466 млн рублей. Большинство полученных средств направляют на пополнение оборотных средств или закупку оборудования.

Глава управления инвестиций и развития МСП Краснодара Артем Анацкий рассказал, что сейчас каждый пятый предприниматель, получивший в региональных фондах микрозайм, и каждый второй, получивший поручительство в фонде развития бизнеса, развивает свое дело в краевой столице.

На сегодняшний день в Краснодаре работают 89 тыс. субъектов МСП. На них работают около 250 тыс. человек. Кроме того, в городе работают примерно 50 тыс. самозанятых.

С начала 2022 года Фонд микрофинансирования Краснодарского края ввел пять новых программ для предпринимателей. Максимальный размер займа — 5 млн рублей. Его можно оформить на срок от 3 месяцев до 3 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Региональный Фонд микрофинансирования предлагает предпринимателям 20 типов займов на льготных условиях. Получить более подробную информацию о них можно на сайте или по телефону: 8 (861) 298-08-08.

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