С начала года почти на 40% вырос объем интернет-торговли на Кубани

Объем интернет-торговли региона за 10 месяцев составил почти 253 млрд рублей, что на 38,2% больше показателей прошлого года за тот же период.

Кубань приближается к топ-3 регионов по онлайн-продажам. На первом месте Москва, на втором — Московская область. От третьего места, на котором сейчас Санкт-Петербург, Краснодарский край отделяет только 1%.

Наибольшей популярностью в интернет-магазинах края пользуются цифровая и бытовая техника — свыше 18% от всех онлайн-продаж. Также востребованы мебель и товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, товары для красоты и здоровья. Помимо этого, наблюдается спрос и на автозапчасти, инструменты, детские товары, садовую технику, а также на спорттовары, сообщает «Кубань Информ».

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