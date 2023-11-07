С начала года по программе «Дети Кубани» квартиры получили почти 600 человек

Об этом в социальных сетях рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Продолжаем обеспечивать жильем детей, оставшихся без попечения родителей. Только за осень по краевой программе «Дети Кубани» новоселами стали уже 94 человека. А всего с начала года — почти 600. Одними из последних ключи от своих квартир получили в День народного единства ребята в Геленджике», — написала Анна Минькова в Telegram.

По словам вице-губернатора, до конца 2023 года в свои квартиры заедут еще 568 человек. Самое большое количество квартир закупают в крупных городах — Краснодаре, Новороссийске и Сочи. На эти цели в текущем году предусмотрели 4 млрд рублей, из них 3,5 млрд из регионального бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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