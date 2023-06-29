С начала года от незаконных свалок очистили 70 земельных участков в Краснодаре
Общество
29.06.2023 10:00
Больше всего свалок выявили в Калининском сельском округе. Здесь увечили число проверок по местам, где чаще всего незаконно сбрасывают мусор.
В рейды по выявлению территорий, на которых возникли незаконные свалки, регулярно отправляются сотрудники городской администрации, краевого минприроды и Южного межрегионального управления Росприроднадзора совместно с правоохранителями.
Как отметили в департаменте городского хозяйства и ТЭК, при содействии полиции предпринимаются меры для поимки «мусорных нелегалов» непосредственно на дорогах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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