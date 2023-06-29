С начала года от незаконных свалок очистили 70 земельных участков в Краснодаре

Больше всего свалок выявили в Калининском сельском округе. Здесь увечили число проверок по местам, где чаще всего незаконно сбрасывают мусор.

В рейды по выявлению территорий, на которых возникли незаконные свалки, регулярно отправляются сотрудники городской администрации, краевого минприроды и Южного межрегионального управления Росприроднадзора совместно с правоохранителями.

Как отметили в департаменте городского хозяйства и ТЭК, при содействии полиции предпринимаются меры для поимки «мусорных нелегалов» непосредственно на дорогах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в России предложили запретить цветные пластиковые бутылки.