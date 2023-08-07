Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

С начала года около 9,5 тыс. женщин впервые стали мамами на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-okolo-9-5-tys-zhenshhin-vpervye-stali-mamami-na-kubani
С начала года около 9,5 тыс. женщин впервые стали мамами на Кубани
Фото t.me/minkovaanna23

Всего в Краснодарском крае за 7 месяцев этого года дети родились у 27 тыс. женщин.

«Для 9,5 тыс. жительниц Кубани это первые дети, а для свыше 9,3 тыс. — вторые. Еще у более 8,1 тыс. пар в этом году родился третий или последующий малыш», — написала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

Она добавила, что всего в женских консультациях Кубани на учете по беременности состоят более 32,5 тыс. женщин, а также пожелала крепкого здоровья мамам и детям.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала года в Краснодарском крае родились более 30 тыс. детей.

Статьи
Рак мочевого пузыря: симптомы, прогнозы и лечение
Рак мочевого пузыря: симптомы, прогнозы и лечение
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 августа
День кубанского футбола: история и современность
День кубанского футбола: история и современность
Какой сегодня день: что отмечают 6 августа
Какой сегодня день: что отмечают 6 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 августа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях