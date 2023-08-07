С начала года около 9,5 тыс. женщин впервые стали мамами на Кубани

Всего в Краснодарском крае за 7 месяцев этого года дети родились у 27 тыс. женщин.

«Для 9,5 тыс. жительниц Кубани это первые дети, а для свыше 9,3 тыс. — вторые. Еще у более 8,1 тыс. пар в этом году родился третий или последующий малыш», — написала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

Она добавила, что всего в женских консультациях Кубани на учете по беременности состоят более 32,5 тыс. женщин, а также пожелала крепкого здоровья мамам и детям.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала года в Краснодарском крае родились более 30 тыс. детей.