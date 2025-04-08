С начала года около 500 единиц нового медоборудования передали в больницы Кубани

Процесс обновления оборудования ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов отметил, что в Калининской ЦРБ появилась современная лапароскопическая система. Благодаря этому хирурги могут оперировать патологии органов брюшной полости малоинвазивным методом, рассказал главврач Калининской ЦРБ Андрей Селецкий.

«Это позволит не только сократить продолжительность пребывания пациентов в стационаре, но и существенно уменьшить период восстановления после хирургического вмешательства», — добавил он.

Лапароскопия позволяет проводить операции через небольшие разрезы. Что характеризуется меньшей травматичностью, минимальным кровотечением и сниженным риском инфекционных осложнений, написал Филиппов в Telegram.

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