С начала года около 200 человек пересилили из аварийного жилья в Краснодаре

В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» новые квартиры получили около 200 краснодарцев, расселено 5 многоквартирных домов.

Расселение людей из ветхого жилья — одна из важных тем, которую обсудили на городской планерке в краевой столице.

«Вопрос очень серьезный. Это безопасность и здоровье наших граждан. Дальше будем разбираться. Надо понимать, что мы сделаем с расселенными домами, которые стоят пустые», — отметил глава Краснодара Евгений Наумов.

В этом году в Краснодаре снесли три аварийных дома. До конца декабря администрация города заключит еще четыре контракта на демонтаж ветхого жилья.

Также департамент строительства следит за сносом самовольных строений. Работа в этом направлении продолжается.

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