С начала года на рынках и ярмарках Кубани продали продукции на 187 млрд рублей

В Краснодарском крае работают более 1 тыс. рынков и ярмарок, где местные фермеры могут реализовать свою продукцию.
Ярмарки и рынки располагаются на центральных улицах городов, в спальных микрорайонах и в специально оборудованных местах вдоль трасс.
С начала года на рынках и ярмарках региона реализовали продукции на 187 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Для наших жителей и гостей края это возможность покупать свежие кубанские продукты по доступным ценам напрямую у производителя. А это не только гарантия качества, но и реальная поддержка местных фермеров», — написал Кондратьев в Telegram.
