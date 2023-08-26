С начала года на Кубани ввели в эксплуатацию 4,1 млн кв. метров жилья

Увеличение объема ввода жилых площадей — одна из целей нацпроекта «Жилье и городская среда».

С января по июль в Краснодарском крае сдали 4,1 млн кв. м жилья. По этому показателю регион находится на втором месте по РФ. Из общего объема доля многоэтажных домов превышает 1,61 млн кв. м. Более 2,46 млн кв. м — индивидуальное домостроение.

«Строительный комплекс — один из локомотивов экономики региона, который обеспечивает серьезные налоговые поступления в доходную часть бюджета. С января по июль уже перечислено 10,8 млрд рублей», — сказал глава краевого департамента строительства Игорь Федосов.

Параллельно с жильем на Кубани возводятся соцобъекты. В настоящее время в разных муниципалитетах одновременно строят 40 школ, 32 детсада, 44 спортобъекта и 20 поликлиник, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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